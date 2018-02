Business news: console Perù, imprese andine che investono in Bolivia sono "un esercito"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tre anni le imprese peruviane hanno investito in Bolivia oltre 2 miliardi di dollari, facendo del paese andino uno dei maggiori investitori boliviani. Lo dice il console generale del Perù a Santa Cruz (Bolivia), Jorge Antonio Rosado, che ha definito "un esercito" le almeno 500 società peruviane che hanno aumentato gli investimenti in Bolivia. Il portafoglio, riferisce il quotidiano boliviano "El Deber", è completato da 33 filiali di aziende peruviane che operano "da molto tempo" sul territorio, permettendo alla Bolivia di godere di maggiori investimenti nei settori settori finanziario, industriale, assicurativo, industriale, alimentare, dell'edilizia, della sicurezza e de prodotti. Determinante secondo Rosado l'espansione delle società individuali e a responsabilità limitata. "Non parliamo solo di grandi investimenti peruviani, ma anche di quelli piccoli, che generano intensivamente occupazione", ha affermato il console, lamentando che i registri ufficiali non siano aggiornati e non permettano quindi di stimare con precisione il fenomeno. Secondo lui, le cifre investite dal Perù in attività boliviane sono ancora aumentate. (Brb)