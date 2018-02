Business news: Brasile, agenzie di rating tornano ad ipotizzare un downgrade del Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo di abbandonare i piani per approvare la riforma della previdenza sociale ha portato a nuove dichiarazioni da parte delle agenzie di valutazione del rischio, che hanno ripreso ad ipotizzare un downgrade del debito sovrano del Brasile. Lo riporta il quotidiano brasiliano "O Estado de S.Paulo". Moody's, ad esempio, già parla apertamente di un nuovo downgrade del Brasile, dopo quanto già fatto dall'agenzia Standard & Poor's il 18 gennaio scorso, quando ha declassando il rating di credito del Brasile da BB a BB-. Secondo Samar Maziad, vice presidente di Moody's, la decisione del governo di porre fine a piani di riforma del sistema pensionistico locale "è negativa per il profilo creditizio del paese". In una nota divulgata , Samar ha sottolineato che ciò "limiterà notevolmente la capacità delle autorità di rispettare il tetto di spesa del governo nei prossimi anni". (Brb)