Business news: Corea del Sud, Seul firma accordi di libero scambio con 5 paesi del Centro America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato la firma di accordi di libero scambio con cinque paesi del Centro America, con l’obiettivo di ampliare l’accesso dei settori dell’auto e dell’elettronica sudcoreani a quei mercati. Il ministro del Commercio sudcoreano, Kim Hyun-chong, ha incontrato i rappresentanti di Costarica, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama a Seul e ha firmato cinque distinti accordi di libero scambio che elimineranno i dazi sul 95 per cento dei beni e dei servizi scambiati tra la Corea del Sud e quei paesi. Gli accordi sono soggetti all’approvazione dei parlamenti dei vari paesi, ed entreranno probabilmente in vigore in date differenti, a seconda delle tempistiche dei singoli processi di ratifica. (Git)