Energia: Iran, petrolchimico di Mahabad ha esportato 185 mila tonnellate di prodotti in anno solare iraniano 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il complesso petrolchimico di Mahabad, in Iran nord-occidentale, ha esportato circa 185 mila tonnellate di prodotti durante l’anno solare iraniano 2017, che terminerà il 20 marzo prossimo. Lo ha riferito oggi il direttore della società petrolchimica di Mahabad, Moshen Majidi, all’agenzia di stampa iraniana “Irna”. Secondo Majidi, nell’anno solare iraniano corrente, il sito di Mahabad ha lavorato 274 mila tonnellate di prodotti petrolchimici, il 90 per cento delle quali è stato esportato principalmente in Cina, Turchia e India. Per il direttore di Mahabad, il valore delle esportazioni raggiunge i 220 milioni di dollari. Annualmente, l’impianto petrolchimico di Mahabad produce 300 mila tonnellate di polietilene lineare, anche pesante, e 30 mila tonnellate di butano per il mercato interno e per quello internazionale. (Irt)