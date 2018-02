Siria: Stato maggiore turco, "neutralizzati più di 2 mila terroristi" da avvio operazione “Ramo d’ulivo”

- Sono 2.018 i “terroristi neutralizzati” dalle Forze armate turche in Siria settentrionale. Lo rende noto lo Stato maggiore turco in un comunicato, precisando che per “neutralizzati” si intendono nemici uccisi, feriti o arresisi. Il 20 gennaio scorso, la Turchia ha avviato l'operazione "Ramo d'ulivo" nella regione di Afrin, al confine tra Turchia e Siria, con l’appoggio dell’Esercito libero siriano (Fsa), gruppo che si oppone al governo di Damasco con l’appoggio di Ankara. Le Forze armate turche intendono mettere in sicurezza il confine tra Turchia e Siria, eliminando le Unità di protezione del popolo (Ypg). Queste sono le milizie del partito dell’Unione democratica (Pyd), formazione di curdi siriani parte dell’opposizione al governo di Damasco. Le autorità turche giudicano Pyd e Ypg, appoggiati dagli Usa, gruppi terroristici per i loro legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Impegnato da anni in una lotta separatista contro la Turchia, il Pkk è considerato un’organizzazione terroristica da Ankara, dagli Stati Uniti e dall’Unione europea. Per il presidente turco Erdogan, l’operazione “Ramo d’ulivo” ad Afrin, poi estesa ad Azaz e comprendente anche Manbij, mira a impedire la formazione di un “corridoio del terrore” utilizzato da Pkk, Pyd e Ypg al confine tra Turchia e Siria. Il governo di Damasco ha più volte dichiarato che “Ramo d’ulivo” costituisce un’aggressione e una minaccia all’integrità territoriale della Siria. Negli ultimi giorni, reparti fedeli alle autorità di Damasco sono entrati ad Afrin per sostenere le Ypg contro l’offensiva turca nella regione. (Tua)