Business news: Ue-Mercosur, per ministro Esteri Paraguay accordo su ripresa negoziati "è quasi fatto"

- Sono ripresi in settimana ad Asuncion, capitale del Paraguay, i negoziati tra Unione europea e Mercato comune del Sud (Mercosur) per la firma di un trattato di libero commercio e da parte sudamericana non viene nascosto un certo ottimismo riguardo la positiva conclusione dei negoziati in questa stessa ronda. Il ministro degli Esteri paraguaiano Eladio Loizaga, riferisce il quotidiano "El Cronista", ha dichiarato che "nonostante rimangano ancora questioni sensibili da risolvere, il 90 per cento dell'accordo è fatto" e che è ottimista riguardo "il raggiungimento di un accordo politico che produca entro il due di marzo un documento da sottoscrivere successivamente". Sulla stessa linea anche il vice di Loizaga, Luis Fernando Avalos, che partecipa personalmente ai negoziati, si è mostrato ottimista sugli esiti dei lavori di Asuncion, e in questo senso ha dichiarato che "il Mercosur è pronto da tempo a chiudere l'accordo". Le parti si erano lasciate due settimane fa a Bruxelles senza sostanziali progressi sui punti più caldi del negoziato: per quanto riguarda l'Unione, l'accesso al mercato dei prodotti industriali e agricoli, in particolare automobili, pezzi di ricambio e prodotti lattiero-caseari. (Abu)