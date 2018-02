Business news: Russia-Venezuela, viceministro Finanze Zerpa a Mosca su lancio cripto valuta "petro"

- Il viceministro delle Finanze del Venezuela, Simon Zerpa, si è recato a Mosca dove sono in corso delle consultazioni sul lancio di “petro”, la cripto valuta del paese latino americano. Lo ha riferito l’ambasciata venezuelana all’agenzia d’informazione russa “Sputnik”. Il "Petro" è la criptomoneta legata alle riserve di idrocarburi la cui prevendita è stata lanciata in settimana. Come ha spiegato il vicepresidente Tareck El Aissami, con questa operazione il Venezuela diventa "la prima nazione a lanciare una criptomoneta, appata sulle sue riserve e ricchezze naturali". E al contrario di altre monete virtuali il Petro deve il suo valore a un bene fisico come i 5,342 miliardi di barili di petrolio del campo 1 del blocco Ayacucho, nella Faglia petrolifera dell'Orinoco. Nella sua prima giornata di vendita, ha detto il Nicolas Maduro, sono stati già raccolti 735 milioni di dollari. (Rum)