Business news: Venezuela, per Maduro con prevendita del Petro già incassati 735 milioni di dollari

- Il "Petro", la criptomoneta venezuelana legata alle riserve di idrocarburi nazionali, ha raccolta nella sua prima giornata di prevendita 735 milioni di dollari. Lo ha detto il presidente Nicolas Maduro in un intervento in una diretta radiotelevisiva celebrata in occasione dell'esordio della valuta. "In sole venti ore abbiamo ottenuto promesse d'acquisto per 4.777 milioni di yuan, che significano 596 milioni di euro, 735 milioni di dollari", ha detto Maduro sottolineando il successo dell'operazione. La criptovaluta potrà essere usata anche parte delle operazioni di imprese del comparto energetico: la compagnia petrolifera statale Pdvsa, la Petrolchimica venezuelana (Pequivén) e l'impresa mineraria Corporación Venezolana de Guayana: "do disposizione perché queste tre prime imprese, in quanto imprese statali, possano effettuare una percentuale delle loro vendite in moneta Petro", ha detto il capo di stato. Ma per la divisa si apre un circuito ancora più ampio: potrà essere anche utilizzata per la vendita del carburante e la prestazione di servizio delle compagnie aeree, i pacchetti turistici, per pagare i servizi consolari in tutte le ambasciate e anche per comprare le benzine alla frontiera con la Colombia, paese accusato da Caracas di sabotare l'economia nazionale con contrabbando di carburanti, soldi e alimenti. (Brb)