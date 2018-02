Business news: Argentina, messicana Vista investe 860 milioni di dollari in bacino della Vaca Muerta

- La compagnia petrolifera messicana Vista Oil & Gas ha annunciato alla Borsa valori locale l'intenzione di acquistare attivi delle argentine Pampa Energia e Pluspetrol Resource Corp per 860 milioni di dollari, attivi che includono principalmente installazioni nel bacino petrolifero argentino di "Vaca Muerta" oltre ad una piattaforma petrolifera già operativa. Lo riporta il quotidiano "La Nacion" che sottolinea che la conduzione dell'operazione è a carico dell'attuale Ceo della compagnia messicana, l'argentino Miguel Galluccio, ex direttore della compagnia petrolifera statale Ypf e per questo profondo conoscitore delle potenzialità e delle risorse dell'area in questione. Per Galluccio l'operazione ha un "corretto bilanciamento tra redditività della produzione" nel breve termine e rappresenta un "alto potenziale di crescita dell'area di Vaca Muerta", definita come "la riserva di petrolio non convenzionale più promettente a livello globale". (Abu)