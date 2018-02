Business news: Aeroporto Città del Messico, impresa avverte rischi per cambi in prossimo governo

- Il governo che nascerà dalle elezioni presidenziali di luglio potrebbe mettere a rischio gli investimenti nazionali e internazionali diretti al settore aeroportuale messicano. Lo dice il gruppo Aeroportuario de la Ciudad de México, l'impresa a partecipazione statale che gestisce i lavori di costruzione del nuovo aeroporto capitolino, in una nota nella quale si segnala che esiste il rischio che il governo federale revochi le concessioni degli aeroporti "in qualsiasi momento". Il timore, traduce il quotidiano "Milenio", è legato alla possibile vittoria di Andres Manuel Lopez Obrador, "l'unico" dei tre candidati di punta ad aver annunciato l'intenzione di azzerare i piani di costruzione del nuovo aeroporto. Secondo l'impresa "non è possibile assicurare che le riforme o i piani di governo del presidente eletto non colpiscano gli affari e i risultati operativi dei concessionari". (Mec)