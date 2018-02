Business news: Argentina e Messico lavorano per più traffico e a sinergie su voli in Cina

- Il ministro argentino del Turismo Gustavo Santos ha detto che lavorerà con le compagnie aeree Aeromexico e Interjet per incrementare il numero di voli e offerte nei viaggi tra i due paesi. Il primo obiettivo è quello di aumentare il numero di viaggi verso l'Argentina, dal momento che - segnala il quotidiano "Milenio" - la domanda è ben più alta dell'offerta al momento concentrata su due soli voli quotidiani dal lunedì al venerdì e di un volo nel fine settimana. Al tempo stesso si cercherà di sviluppare con Aeromexico sinergie per la vendita sul mercato cinese. In particolare si starebbe studiando la possibilità di fare in modo di estendere al paese sudamericano il collegamento che Aeromexico ha con Shanghai. (Mec)