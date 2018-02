Business news: Brasile, governo annuncia pubblicazione "a giorni" del nuovo piano di incentivi a imprese automobilistiche

- Il nuovo regime di incentivi fiscali automobilistici in Brasile, il cosiddetto Rota 2030, dovrebbe essere annunciato "nei prossimi giorni". Lo ha detto il ministro brasiliano ad interim dell'Industria e servizi commercio estero (Mdic), Marcos Jorge de Lima, durante un discorso per l'inaugurazione della nuova ala dello stabilimento di General Motors a Sao Caetano do Sul, nella grande San Paolo. Il Brasile è rimasto senza una politica di incentivi governativi per il settore automobilistico dalla fine dello scorso anno, quando il programma Inovar Auto si è concluso. (Brb)