Business news: Argentina, per stampa locale governo cerca maggiore controllo su Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Mauricio Macri punta a controllare più da vicino l'operato del direttore della Banca centrale argentina (Bcra), Federico Sturzenegger, in modo da evitare ulteriori cortocircuiti nella gestione dell'economia, e stabilire una migliore sinergia tra la politica monetaria e quella economica. E' quanto afferma il quotidiano specializzato "El Cronista", secondo il quale i due uomini di maggior fiducia del presidente, ovvero i vice capo di gabinetto Gustavo Lopetegui e Mario Quintana, premono per piazzare un loro fedelissimo in una delle sedie rimaste vacanti del direttorio della Bcra, che spetterebbero ad esponenti dell'opposizione. Quintana e Lopetegui, definiti da "El Cronista" come i "ministri ombra dell'Economia" vorrebbero assegnare un posto a Vladimir Werning, attuale sottosegretario al Coordinamento ed Analisi economica della segreteria di Coordinamento interministeriale diretta da Quintana. (Abu)