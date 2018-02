Business news: Paraguay, per ministero Finanze il costo dell’amministrazione pubblica aumentato del 21 per cento nell’era Cartes

- Il costo dei salari dell’amministrazione pubblica durante l’amministrazione di Horacio Cartes, è aumentato del 21,2 per cento. E’ quanto emerge dalle ultime cifre ufficiali rese note dal ministero delle Finanze, che stimano in 2,6 miliardi di dollari l’esborso dello Stato nel 2017 a fronte dei 2.146 miliardi del 2013. L’esercizio fiscale che ha registrato il maggior incremento è stato il 2015, quando il monte salari ha segnato un +8,8 per cento, mentre le amministrazioni che presentano le maggiori spese salariali sono quelle dei ministeri della Difesa, dell’Interno, dell’Educazione, della Sanità e della Previdenza sociale. In base alle statistiche del ministero delle Finanze nel 2017 sono stati spesi 7,1 milioni di dollari al giorno in salari amministrativi. Il rapporto rivela inoltre che nello stesso periodo (2013-2017) la crescita del numero di impiegati dell’amministrazione è stata invece del 5,5 per cento: 210 mila contro gli attuali 222 mila e che la crescita della spesa è dovuta quindi in maggior grado agli adeguamenti salariali. (Abu)