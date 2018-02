Sport: Olimpiandi invernali, generale Graziano ringrazia tutti gli atleti con le stellette

- “Sono fiero e orgoglioso dei risultati ottenuti dagli atleti con le stellette alle XXIII olimpiadi invernali. Con le dieci medaglie vinte dagli atleti delle Forze Armate e della Guardia di Finanza abbiamo contribuito a tenere alto il prestigio dello sport italiano”. Con queste parole, in occasione della chiusura dei giochi invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, ha voluto ringraziare tutti gli atleti dei gruppi sportivi militari grazie ai quali l'Italia ha portato a casa dieci medaglie. Lo riferisce un comunicato dello Stato maggiore della Difesa. Tre gli ori vinti: Michela Moioli (Esercito italiano) nello snowboard cross, Arianna Fontana (Fiamme gialle) nello short track 500 metri e Sofia Goggia (Fiamme gialle) nella discesa libera. Argento per Lucia Peretti (Esercito Italiano) nello short track skating, e per Arianna Fontana insieme con Marina Valcepina (Fiamme Gialle) nello short track staffetta 3 mila metri. (segue) (Com)