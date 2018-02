Sport: Olimpiandi invernali, generale Graziano ringrazia tutti gli atleti con le stellette (2)

- Medaglia di bronzo nello sprint del biathlon per l’atleta dell’Esercito Dominik Windisch, per Federica Brignone (Carabinieri) nel gigante femminile di sci alpino e nella staffetta mista del biathlon per Windisch, Lukas Hofer e Lisa Vittozzi (entrambi del Centro sportivo Carabinieri) e Dorothea Wierer del Gruppo sportivo Fiamme gialle. Ancora una volta, Arianna Fontana sale sul terzo gradino del podio nello short track 1000 metri. Il generale Graziano ha voluto anche ringraziare gli atleti delle Fiamme Oro e delle Fiamme Azzurre, per il loro contributo ai lusinghieri risultati ottenuti dai gruppi sportivi militari. (Com)