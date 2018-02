Business news: Brasile, per ministro Meirelles riforma delle pensioni non è sepolta ma solo sospesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Brasile, Henrique Meirelles, ha detto in un'intervista alla Radio Bandeirantes che il governo non ha rinunciato a cambiare le regole della previdenza sociale. Meirelles ha risposto che la riforma della previdenza non “è sepolta”. “È solo sospesa fino a quando durerà l'intervento federale a Rio de Janeiro, che è una questione prioritaria e fondamentale, e non può essere rinviata". Secondo il ministro, la questione rimane all'ordine del giorno del governo. "Credo che quando questa questione dell’intervento verrà risolta, la riforma tornerà ad essere immediatamente una priorità", ha detto Meirelles. Meirelles ha anche escluso la possibilità di presentare la riforma delle pensioni attraverso una proposta di legge. L'alternativa è stata presa in considerazione dai membri del governo, ma è stata respinta dal presidente della Camera dei Deputati, Rodrigo Maia. "Credo che se fossimo arrivati alla conclusione che non ci sarebbero stati voti sufficienti e avessimo abbandonato l'idea di proporre la riforma delle pensioni in questo governo, allora potremmo giustificare il piano B o C", ha detto Meirelles. (Brb)