Business news: Brasile, oltre 5 mila brasiliani sono diventati milionari nel 2017

- Il numero di milionari in Brasile è cresciuto nel 2017 di 5.385 persone, un aumento del 4,8 per cento rispetto all'anno precedente. In totale, il gigante sudamericano ha 117.421 investitori milionari. Lo ha riportato il quotidiano brasiliano “O Globo”. In totale, i milionari brasiliani hanno investito 964 miliardi di reais (circa 241 milioni di euro) lo scorso anno. Un numero che equivale al 36 per cento del totale degli investimenti privati in Brasile, che sono ammontati a 2.658 miliardi di reais lo scorso dicembre, secondo i dati diffusi dall'associazione brasiliana delle entità finanziarie e del mercato dei capitali (Anbima). “Il volume delle risorse di questa fascia di pubblico è cresciuto del 15,9 per cento. È una crescita molto robusta ed è stata superiore alla media del periodo. I piani pensionistici privati hanno continuato a espandersi, ma abbiamo anche registrato una forte crescita dei fondi di investimento, soprattutto nelle azioni", ha affermato Joao Albino, presidente del comitato esecutivo del private banking di Anbima. (Brb)