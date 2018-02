Business news: Brasile, Fondazione Getulio Vargas, Pil cresciuto dell’1 per cento nel 2017

- Secondo quanto divulgato dall’osservatorio sul Prodotto interno lordo (Pil) della prestigiosa Fondazione Getulio Vargas di San Paolo, l'economia brasiliana è cresciuta dell'1 per cento nel 2017. Lo ha riferito il quotidiano economico brasiliano “Valor Economico”. Secondo la ricerca, la maggior parte delle attività economiche ha mostrato una ripresa rispetto al 2016. Le attività agricole e minerarie hanno mostrato la crescita più alta (rispettivamente +12,8 per cento e 4,5 per cento). La crescita dell'1,8 per cento dell'industria manifatturiera è stata superiore di 7,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Anche le attività commerciali e di trasporto sono aumentate rispettivamente di 8,0 punti percentuali e di 7,9 punti percentuali rispetto al 2016. (Brb)