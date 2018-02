Business news: Perù annuncia nuova gara internazionale per attribuire aree minerarie

- Il Perù intende assegnare l'appalto di 15 progetti energetici e minerari. Lo riferisce il bollettino ufficiale "El Peruano", ad un giorno dall'attribuzione dell'importante progetto minerario di Michiquillay. A confermarlo è il direttore di ProInversion Alberto Necco, alla guida dell'agenzia governativa che promuove gli investimenti nel paese. Fra due settimane si terrà la gara pubblica internazionale per attribuire le aree minerarie di Colca e Jalaoca, ha detto Necco, due progetti situati nella regione dell'Apurimac che fanno parte di un portafoglio minerario ed energetico di circa quindici potenziali appalti. "E' un ventaglio di progetti importante, che il ministero delle Miniere e dell'Energia intende sviluppare", ha detto precisando che il budget destinato a finanziarli non è ancora stato definito. Secondo le informazioni di Proinversion, il Perù prevede per quest'anno nove progetti nel settore dell'energia, per un valore di 802 milioni di dollari. Fra le iniziative rientrano progetti di sviluppo dell'uso del gas naturale e sistemi di illuminazione pubblica. (Brb)