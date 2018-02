Business news: Perù, al via riunione di esperti internazionali su trasporti e spazio pubblico

- Si riuniscono a Lima gli esperti di infrastrutture e trasporti, in una giornata di studi promossa da Ositran, l'autorità peruviana di settore. Il forum internazionale, cui partecipa anche lo specialista di logistica Jan Hoffmann (membro del programma Onu per il Commercio e lo sviluppo - Unctad), mira a condividere nuove soluzioni di trasporto, e a promuovere occasioni di cooperazione nel settore. Presente anche Manuel Gerardo Flores, specialista della governance pubblica e dello Sviluppo territoriale all'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), e Stephen Perkins, responsabile del Centro di ricerca e dei trasporti sempre presso Ocse. Un centro, quest'ultimo, che riunisce ricercatori provenienti da ministeri e agenzie di 59 paesi per intraprendere un lavoro comune per la politica di trasporto ed economia. L'appuntamento, riferisce l'agenzia "Andina", si tiene nel bicentenario della fondazione di Ositran. (Brb)