Business news: Messico, l'inflazione in calo al 5,45 per cento a metà febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo nei primi quindici giorni di febbraio è cresciuto dello 0,20 per cento, spingendo l'inflazione al 5,45 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) segnalando il costo del trasporto aereo come la voce che ha fatto registrare i maggiori aumenti e, sull'altro piatto della bilancia, il considerevole calo del prezzo del pomodoro. Prima di metà febbraio, segnala il quotidiano "Milenio", l'inflazione era salito di meno solo a fine marzo 2017 (5,41 per cento). A fine gennaio l'inflazione era cresciuta del 5,55 per cento su anno, un dato che era già in chiaro calo rispetto al 6,77 per cento registrato a dicembre, il valore più alto registrato dall'inizio del millennio, ma superiore al 4,72 per cento riportato a gennaio 2017. (Mec)