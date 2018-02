Business news: Brasile, intenzione di consumo delle famiglie registra il maggiore aumento dal 2010

- L'indice di intenzione di consumo delle famiglie brasiliane è cresciuto del 4,2 per cento tra gennaio e febbraio, arrivando a 87,1 punti. Si tratta dell'indicatore più alto elaborato dalla Confederazione nazionale del commercio (Cnc) dall'inizio della serie storica, partita nel gennaio 2010. Lo riporta il quotidiano economico brasiliano "Valor Economico". Rispetto a febbraio dello scorso anno, l'indice è aumentato del 13 per cento, anche questo il più alto della serie storica. Secondo Bruno Fernandes, economista della Cnc, la proiezione dell'indice per il futuro è stata innalzata dal 4,5 per cento al 5 per cento per l'aumento della variazione del volume delle vendite al dettaglio nel 2018 rispetto allo scorso anno e non si escludono ulteriori revisioni al rialzo. (Brb)