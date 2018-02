Business news: Messico, battuti record di investimenti esteri diretti nonostante le incertezze sul Nafta

- Nel 2017 il Messico ha raccolto 29 miliardi e 695 milioni di dollari di investimenti esteri diretti. Lo ha riferito il ministero dell'Economia del paese nordamericano segnalando che la quota rappresenta un incremento dell'11 per cento in più rispetto all'anno precedente. La cifra, segnala il quotidiano "El Financiero", supera l'ultimo pronostico elaborato dalla Banca del Messico (Banxico): gli analisti avevano fermato l'asticella a 25 miliardi e 574 milioni di dollari, mentre a inizio 2017 lo stesso ministero pronosticava entrate per non più di 25 miliardi. Il tutto, sottolinea la testata, "nonostante l'incertezza per il futuro del Trattato di libero commercio dei paesi dell'America del nord (Nafta)". Il grosso degli investimenti, il 45,3 per cento del totale, si è rovesciato sull'industria manifatturiera, e gli Stati Uniti sono il maggior contributore (46,8 per cento). Dagli Usa sono arrivati 13 miliardi e 891 milioni di dollari, il 34 per cento in più della quota versata nel 2016. (Mec)