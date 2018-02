Libia: unità Guardia costiera rientrata in patria dopo manutenzione in Tunisia finanziata dall'Italia

- L'unità 106 della Guardia costiera libica è rientrata in patria dopo lavori di manutenzione in Tunisia. Lo rende noto oggi la Direzione generale per la sicurezza delle coste del ministero dell'Interno libico. Il rientro dell'unità 106 è avvenuto il 22 febbraio scorso. I lavori, effettuati in Tunisia, rientrano nell'accordo tra Libia e Italia con cui il governo di Roma si è impegnato, tra l'altro, a finanziare la manutenzione delle unità navali libiche dispiegate nel contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani. Nel quadro dell'intesa italo-libica, l'addestramento dell'unità 106 si è svolto in Italia e in Tunisia. L'unità 106 tornerà in servizio nel porto di Khoms, circa 100 chilometri a est di Tripoli, per contribuire alla sicurezza della costa libica tra Tajoura e Zlitan. (Lit)