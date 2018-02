Difesa: Arabia Saudita, inaugurata a Riad fiera Afed 2018

- È stata inaugurata oggi a Riad in Arabia Saudita l’Esposizione delle Forze armate per la diversificazione dei requisiti e delle capacità (Afed 2018). Lo riferisce il quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”. Organizzata sotto l’alto patronato del re Salman bin Abdulaziz al Saud e del principe ereditario Mohammed bin Salman, la quarta edizione dell’evento, dal titolo “La nostra industria, la nostra forza”, durerà una settimana. Vi prendono parte le principali imprese saudite ed estere operanti nel settore degli equipaggiamenti militare e della componentistica. Afed 2018 mira, infatti, a offrire alle aziende per la difesa la possibilità presentare i loro prodotti. Al contempo, la fiera intende contribuire alla localizzazione, trasferimento e sviluppo in Arabia Saudita della produzione di equipaggiamenti per la difesa al fine di ridurre la dipendenza del regno dalle importazioni nel quadro del piano di sviluppo "Vision 2030", sostenuto dal principe Mohammed bin Salman. Ad Afed 2018 prenderanno parte anche imprese estere che hanno concluso contratti con il ministero della Difesa saudita. Inoltre, è prevista la partecipazione di delegazioni governative per la promozione di contatti tra le imprese private. Ad Afed 2018 saranno poi presenti aziende pubbliche per la difesa, che presenteranno le loro capacità manifatturiere. Infine, alla fiera verranno esposti sistemi per la difesa di produzione saudita e internazionale. Oltre alle attività di promozione economica e commerciale, Afed 2018 prevede diverse conferenze e gruppi di lavoro, ai quali interverranno funzionari pubblici e rappresentanti del settore privato.(Res)