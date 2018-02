Serbia-Russia: Lavrov, Mosca non cambia posizione su Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non cambia la propria posizione sul Kosovo e si attiene alla Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite: lo ha detto il ministro russo degli Esteri, Sergej Lavrov, oggi in visita a Belgrado. In una conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo Ivica Dacic, Lavrov ha così risposto alle domande dei giornalisti sulle dichiarazioni del presidente kosovaro Hashim Thaci, secondo il quale "sarebbe di aiuto" un riconoscimento del Kosovo da parte della Russia. Lavrov e Dacic hanno replicato che le affermazioni di Thaci "non cambiano niente". "Lui, come la maggioranza dei politici in Kosovo, deve occuparsi del proprio lavoro, in particolare alla luce del fatto che sono accusati di avere compiuto dei crimini di guerra", ha detto Lavrov ribadendo che la Russia, "a differenza di alcuni paesi europei", si attiene alla Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite. (Seb)