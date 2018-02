Balcani: rapporto Trasparency international su corruzione nel 2017, solo il Kosovo in miglioramento (2)

- Tonfo invece per l'ex repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) scivolata alla 107ma posizione, perdendo 17 posti nella graduatoria mondiale della Trasparency International. Peggiorato anche il punteggio, con Skopje scesa a 35 punti da 37 nel 2016. L'Albania e la Bosnia Erzegovina hanno condiviso lo stesso risultato anche nell'attuale rapporto. La situazione in tutti e due i paesi è peggiorata, passando al 91mo posto, perdendo otto posizioni in classifica. Lo stesso anche per quanto riguarda la valutazione. Sia l'Albania che la Bosnia, hanno perso un punto, ottenendo 38 punti. Male anche la Serbia, che però ha perso solo 5 posizioni collocandosi al 77 posto, e rimane la migliore nella classifica tra i paesi dei Balcani occidentali. Per quanto riguarda il punteggio, Belgrado ha ottenuto 45 punti, solo uno in meno rispetto al 2016. (Alt)