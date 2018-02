Nato: Stoltenberg riceve premier croato Plenkovic, da Zagabria contributo per difesa fianco Est

- La Nato apprezza il contributo della Croazia nelle missioni in Kosovo e Afghanistan e per il dispiegamento dei suoi militari a protezione del fianco Est dell'Alleanza. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo l'incontro di oggi a Bruxelles con il premier croato Andrej Plenkovic. Il segretario generale della Nato ha ringraziato Zagabria per l'invio dei suoi militari in Polonia e Lituania, e per il sostegno a paesi partner dell'Europa orientale come l'Ucraina. "I vostri sforzi aiutano la Nato a essere più forte", ha dichiarato Stoltenberg in conferenza stampa, elogiando il fatto che "i 29 paesi membri sono più forti insieme". (segue) (Res)