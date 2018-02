Kosovo: generale Foggo (Nato), trasformazione Ksf in Esercito solo con modifiche Costituzione (5)

- Thaci ha rimarcato che l’obiettivo di Pristina è indubbiamente l’adesione all’Ue e “non di avere delle missioni internazionali a tempo indeterminato nel paese”. “Nell’estate del prossimo anno, vedremo il termine definitivo del mandato della missione europea Eulex”, ha affermato il presidente kosovaro, il quale è poi tornato ad attaccare il Tribunale speciale per i presunti crimini dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck): “La comunità internazionale ha imposto la sua istituzione - ha detto -. Le nostre istituzioni hanno accettato questo passo in quanto, al contrario, saremmo stati senza possibilità di evitare l’istituzione di un altro tribunale internazionale, sotto l’ombrello delle Nazioni Unite”. “Penso che il Tribunale speciale non sarà in grado di fare ciò che proclama, rafforzare il senso di giustizia per le vittime di guerra”, ha aggiunto Thaci, secondo cui mentre la Serbia ha le porte dell’Ue aperte “il Kosovo è tenuto isolato”. (Kop)