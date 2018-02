I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Bulgaria: presidente Vucic in visita a Sofia, pronti a compromesso su questione kosovara - La Serbia è pronta a raggiungere un compromesso per trovare una soluzione alla questione kosovara: lo ha dichiarato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, oggi in visita a Sofia. In un incontro con l'omologo bulgaro Rumen Radev, Vucic ha ringraziato la Bulgaria per il sostegno al percorso europeo della Serbia e ricordato che il paese ha davanti a sé un "obiettivo ambizioso", ovvero l'ingresso in Ue nel 2025. La Serbia, ha detto ancora il capo dello Stato, farà del suo meglio per adempiere a tutti i criteri ma ha davanti a sé un "criterio in più" rispetto agli altri paesi candidati, ovvero la soluzione del problema del Kosovo. "Noi desideriamo raggiungere un compromesso – ha osservato -. Se riusciremo a raggiungerlo, questo non dipende solo da una delle due parti perché per ogni compromesso è necessario l'accordo e la volontà almeno di due, a volte di più parti". Oltre all'incontro con Radev, in agenda vi sono quelli con il presidente del parlamento e il ministro degli Esteri di Sofia. In giornata è prevista la firma di un memorandum d'intesa fra i governi di Belgrado e Sofia nel campo dell'occupazione e delle politiche sociali, delle infrastrutture portuali e del trasporto ferroviario. (segue) (Res)