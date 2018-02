Kosovo: intesa partiti politici su ratifica accordo confini con il Montenegro, voto previsto il 28 febbraio

- I partiti politici kosovari oggi hanno raggiunto un consenso sulla ratifica dell’accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. La notizia è stata confermata dal presidente del parlamento Kadri Veseli e dal ministro degli Esteri Behgjet Pacolli, secondo cui l’intesa giunge il giorno dopo l’ennesimo rinvio del voto per la ratifica a causa di alcune incomprensioni fra il premier Ramush Haradinaj e il partito all’opposizione Lega democratica del Kosovo (Ldk). Dopo questa svolta inattesa, riferisce il quotidiano “Gazeta Express”, il parlamento di Pristina si riunirà nuovamente il 28 febbraio per ratificare l’accordo che è l’ultimo parametro necessario per consentire al Kosovo di ottenere la liberalizzazione dei visti d’ingresso nell’Unione europea. Veseli in un post su Facebook ha confermato il raggiungimento del consenso sulla ratifica dell’accordo: l’intesa tuttavia difficilmente includerà il Movimento Vetevendosje – che si oppone fermamente all’accordo – e la Lista Serba che ha boicottato la sessione del parlamento di ieri. (segue) (Kop)