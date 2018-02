Ue-Balcani: prende il via domani da Skopje la visita del presidente Juncker nella regione

- Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, sarà da domani sino eal primo marzo in visita nei Balcani occidentali, insieme all'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, e il commissario Ue per l'Allargamento, Johannes Hahn. La prima tappa (domenica 25 febbraio) sarà l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom). La sera dello stesso giorno Juncker si sposterà in Albania. Il 26 febbraio pomeriggio Juncker sarà in Serbia, mentre il 27 febbraio sarà in Montenegro e in Bosnia-Erzegovina, il 28 febbraio in Kosovo. L'ultima tappa (primo marzo) sarà la Bulgaria. A Sofia, Juncker prenderà parte a un pranzo ospitato dal primo ministro del paese, Bojko Borisov, insieme ai leader dei sei paesi dei Balcani occidentali. (Beb)