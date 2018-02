Venezuela: presidenziali, Maduro presenterà la candidatura martedì 26 (2)

- L'ex governatore dello stato di Lara, Henry Falcon, ha più volte annunciato l'intenzione di candidarsi e da ultimo ha promesso di "distruggere" Maduro, nonostante le sue "trappole". In settimana però, il cartello delle opposizioni riunito nel Tavolo dell'unità democratica (Mud), ha fatto sapere che non presenterà un candidato proprio alle elezioni per la mancanza delle necessarie garanzie di "equità e trasparenza". L'evento, qualificato come "prematuro" perché anticipato alla tradizionale scadenza autunnale, "è solo uno show dello stesso governo per ostentare una legittimità che non ha", si legge nella nota. "Queste non sono elezioni" recita la nota "sfidando" Maduro a "misurarsi contro il popolo in una elezione vera. Una decisione non inattesa viste le polemiche anche interne al fronte delle opposizioni, divise tra chi riteneva comunque utile tentare la strada del voto per sconfiggere Maduro e chi non pensava a nessuna apertura di credito. (segue) (Brb)