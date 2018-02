Venezuela: presidenziali, Maduro presenterà la candidatura martedì 26 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una protesta condivisa da una maggioranza dei paesi membri dell'Organizzazione dgli stati americani (Osa). L'ente ha approvato venerdì un progetto di risoluzione per chiedere a Caracas di rivedere la data delle elezioni e consegnare un calendario elettorale che permetta "elezioni libere, giuste e credibili", con la partecipazione "di tutti gli attori politici, con osservatori internazionali indipendenti e un Consiglio nazionale elettorale autonomo". Il documento, presentato dalle delegazioni di Argentina, Brasile, Messico, Panama, Santa Lucia e Stati Uniti, è stato approvato con 19 voti favorevoli, uno in più della maggioranza dei 36 paesi aderenti al blocco. Cinque sono stati i voti contrari e otto gli astenuti, mentre due paesi non erano presenti al voto. A favore del progetto di risoluzione Argentina, Bahamas, Barbados, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Stati Unti, Guayana, Guatemala, Honduras, Giamaica, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Santa Lucia. (segue) (Brb)