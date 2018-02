Venezuela: presidenziali, Maduro presenterà la candidatura martedì 26 (4)

- Di fatto la data stessa scelta per le elezioni aveva dato dall'inizio vita a polemiche. A gennaio, durante uno dei tanti stop imposti al dialogo tra le parti, l'Assemblea nazionale costituente (Anc) aveva dato mandato al Cne di convocare il voto per le presidenziali entro il 30 aprile. Il fronte anti governativo e parte della comunità internazionale hanno criticato la scelta con tre argomenti. Nel dettare i tempi della convocazione, l'Anc sarebbe uscita dal proprio mandato scavalcando la competenza che la legge assegna al Cne. In secondo luogo si critica il fatto che la data sia stata proclamata unilateralmente nel corso di una pausa del dialogo, in assenza quindi di un accordo condiviso sulle procedure di voto. Infine, si critica il poco tempo concesso alle opposizioni per organizzare la campagna elettorale, a fronte degli spazi di cui già gode il candidato governativo, il presidente Nicolas Maduro. (segue) (Brb)