Venezuela: presidenziali, Maduro presenterà la candidatura martedì 26 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sembra aver invece avuto seguito la proposta di accorpare le elezioni presidenziali del 22 aprile con il rinnovo del parlamento, dei consigli regionali e municipali, proposta contenuta in un disegno di legge presentato da Diosdado Cabello, vicepresidente del partito di governo Psuv. In una conferenza stampa rilanciata dai media locali, la presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne), Tibisay Lucena, ha rilevato che l'organo potrebbe non essere "preparato a realizzare elezioni così complesse come le parlamentari in così poco tempo". Lucena ha però detto che verrà comunque "valutata la realizzazione congiunta di suffragi per differenti livelli legislativi, in un'altra data", successiva al 22 aprile. (segue) (Brb)