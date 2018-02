Venezuela: presidenziali, Maduro presenterà la candidatura martedì 26 (6)

- La titolare del Cne ha al tempo stesso ribadito che il calendario elettorale è stato già attivato e che non c'è nessuna intenzione di cambiare la data del 22 aprile, così come richiesto da ultimo da una risoluzione approvata a Washington dal Consiglio permanente dell'Organizzazione degli stati americani (Osa). La Assemblea nazionale costituente (Anc) aveva annunciato la discussione della proposta per la prossima settimana. La presidente dell'Anc Delcy Rodriguez, presente alla stessa conferenza stampa, ha detto che l'idea di accorpare i diversi voti era stata proposta dal capo delegazione delle opposizioni Julio Borges. (segue) (Brb)