Venezuela: presidenziali, Maduro presenterà la candidatura martedì 26 (7)

- La proposta era stata comunque avallata dal presidente Nicolas Maduro. Si tratta di "anticipare le elezioni per eleggere una nuova Assemblea nazionale veramente legittima, al servizio del paese", ha detto Maduro confermando la necessità di sostituire l'attuale parlamento controllato dalle opposizioni ma le cui funzioni sono da tempo non riconosciute. Una proposta "necessaria, giusta", che può essere completata con l'elezione "di tutti i consigli legislativi dei 23 stati e i tutti i consigli municipali del 335 municipi, per dare vita a un ricambio integrale" ha detto il capo di stato citato da "Panorama". L'operazione, sottolinea Maduro, permette di sincronizzare tutte le funzioni legislative dando modo agli esecutivi di concentrarsi sulle rispettive azioni di governo. (Brb)