Grecia: Nouy (Bce), banche elleniche lavorino per ridurre tasso crediti non performanti

- Le banche greche dovrebbero fare di più per ridurre il loro tasso molto elevato di crediti non performanti (Npl). Lo ha detto la capo supervisore della Banca centrale europea (Bce), Daniele Nouy, in un’intervista pubblicata ieri dal quotidiano greco “To Vima”. Le esposizioni deteriorate, che comprendono anche i crediti in sofferenza - ovvero scaduti da oltre 90 giorni - e alcuni prestiti ristrutturati che rischiano di diventare difficili da riscuotere, rappresentano la più grande sfida per il settore bancario ellenico che ad agosto dovrebbe concludere il terzo piano di salvataggio internazionale. Nouy ha detto che la gestione sostenibile degli Npl "è un lavoro ancora in corso" e "una priorità assoluta". Secondo la rappresentante della Bce, "le banche greche devono fare di più e farlo più velocemente". (Gra)