Corea del Nord: sanzioni Usa sono ennesimo "atto di guerra"

- Stati Uniti e Giappone portano nella penisola coreana "il vento furioso della guerra" ed è bene che smettano di "provocare" la Corea del Nord se non vogliono mettere a rischio la loro "sicurezza". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano secondo quanto riferito dall'agenzia statale "Kcna". Pyongyang denuncia l'ultimo pacchetto di sanzioni dell'amministrazione del presidente Usa Donald Trump, varate venerdì, come l'ennesimo "atto di guerra". I governi "reazionari di Giappone e Stati Uniti non devono agire in modo avventato", spiega il funzionario ricordando che se "osano provocare la Corea del Nord" mettono "a repentaglio la loro sicurezza e la loro esistenza. La Casa Bianca ha dato il via a una nuova tornata di sanzioni - le più "pesanti di sempre"- con il dichiarato obiettivo di aumentare la pressione sul paese perché rinunci a propri programmi nucleari. Pyongyang ha inoltre messo in guardia i due stati sull'intenzione di promuovere un qualsiasi blocco navale nelle acque della penisola. (Git)