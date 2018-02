Fyrom: premier Zaev annuncia rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Zoran Zaev, ha annunciato l’intenzione di effettuare un rimpasto di governo. Nel corso di una visita avvenuta ieri nella città di Konce, nell’area sud orientale del paese, Zaev ha detto che questa misura si renderà necessaria a causa di un atteso aumento dei parlamentari che compongono la maggioranza. "Il governo subirà un rimpasto in primis perché il numero dei parlamentari che compongono la maggioranza aumenterà. Ppenso che dovremmo assicurarci che il parlamento si stabilizzi e spero che l'opposizione tornerà presto in aula. Spero che ciò accada, il che a sua volta richiederà rimpasto governativo", ha detto Zaev in un briefing con la stampa. Dallo scorso 12 dicembre il principale partito di opposizione macedone, Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne), ha annunciato il boicottaggio ai lavori nel parlamento di Skopje. (Mas)