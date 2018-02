Siria: ex dirigente partito curdo Unione democratica arrestato a Praga

- Un importante ex dirigente del partito curdo siriano dell’Unione democratica (Pyd), Salih Muslum, è stato arrestato a Praga dalla polizia ceca su richiesta del governo turco. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. L’arresto è avvenuto nella giornata di ieri, 24 febbraio. Muslum è inserito dalle autorità turche nell’elenco dei terroristi più ricercati in quanto Ankara giudica il Pyd e le sue milizie, le Unità di protezione del popolo (Ypg), gruppi terroristici per i loro legami con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Impegnato da anni in una lotta separatista contro Ankara, il Pkk è considerato un’organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti e Unione europea. Contro le Ypg e il Pyd, il 20 gennaio scorso, le Forze armate turche hanno avviato l’operazione “Ramo d’ulivo” in Siria settentrionale. Per la cattura di Muslum, il ministero dell’Interno turco aveva offerto una ricompensa di circa un milione di dolalri. L’ex dirigente del Pyd verrà portato innanzi a un tribunale ceco, che deciderà se trattenere Muslum in custodia. Le autorità turche hanno avviato la procedura per l’estradizione di Muslum.(tua)