Corea del Sud: presidente Moon incontra delegazione nordcoreana ai giochi olimpici (2)

- In mattinata diverse decine di manifestanti hanno cercato di impedire l'arrivo della delegazione nordcoreana. Le autorità di Seul hanno dispiegato per l'occasione circa 2.500 elementi delle forze di sicurezza, ma la protesta, riferisce la testata locale "Ytn", ha costretto comunque la delegazione nordcoreana a scegliere un percorso alternativo. La decisione di proteggere la delegazione nordcoreana non è piaciuta all'opposizione del Korea Liberty Party, che ha accusato il governo di "tradimento". La rappresentanza di Pyongyang è composta da otto membri, tra i quali Ri Son-gwon, responsabile dell’agenzia per le relazioni intercoreane. Il ministero dell’Unificazione, al momento di annunciare la visita disse di ritenere “l’invio della delegazione" un contributo "a migliorare le relazioni inter-coreane e a portare la pace alla Penisola coreana, che comprende la denuclearizzazione del Nord. In questo senso Seul accetterà la visita”. (Git)