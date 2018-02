Albania: ondata di gelo nel nord del paese, dispiegate forze armate per assistere popolazione

- L’ondata di gelo che in queste ore ha raggiunto l’intera regione dei Balcani ha fatto scattare l’allerta in Albania. Nell’area settentrionale del paese – in particolare nei distretti di Dibra e Kukes – si sono registrate pesanti nevicate e numerose strade risultano bloccate o impraticabili. Le forze armate albanesi sono state dispiegate nelle zone più problematiche per fornire assistenza ai centri abitati più isolati. Secondo quanto riferito dal portale “Albanian daily news”, il governo ha predisposto in collaborazione con le autorità locali un piano d’azione volto a scongiurare eventuali situazioni drammatiche provocate da un ulteriore deterioramento delle condizioni climatiche. (Alt)