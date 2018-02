El Salvador: elezioni, arriva la missione osservatori Osa

- La missione degli osservatori internazionali dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) arriverà domani in El Savador per iniziare le procedure legate alle elezioni legislative e amministrative del 4 marzo. Il diplomatico uruguayano Juan Pablo Colrazzoli, segnala una nota dell'Osa, sarà alla guida di una squadra di 28 tra osservatori ed esperti di 18 paesi, cui spetterà il compito di redigere "un'analisi sostanziale in materia di organizzazione e tecnologia elettorale, finanziamento delle campagne, giustizia elettorale e partecipazione politica delle donne". Il capo missione si è già recato nel paese centroamericano alla fine di gennaio per un primo contatto con gli attori protagonisti del processo e a metà febbraio ha presenziato alla giornata di simulazione. Si tratta della 15esima elezioni celebrata con la presenza di una missione Osa. (segue) (Mec)