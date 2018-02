El Salvador: elezioni, arriva la missione osservatori Osa (2)

- Il paese andrà alle urne per eleggere gli 84 deputati che compongono l'Assemblea legislativa, il parlamento, e i membri dei consigli municipali del 262 comuni presenti sul territorio nazionale. Per la prima volta, seguendo una disposizione della Corte suprema di giustizia, gli organismi elettorali temporanei saranno composti da cittadini che non appartengono a nessuno dei partiti politici esistenti. Il paese, il più piccolo del Triangolo nord dell'America centrale, è governato da due legislature dal Fronte Farabundo Martì per la liberazione nazionale (Fmln), il partito che ha raccolto l'eredità della guerriglia. A sfidare la formazione di sinistra ci sono i conservatori della Alleanza repubblicana nazionalista (Arena). (Mec)