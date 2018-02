Iraq: 15 cittadini turchi condannati a morte per appartenenza a Stato islamico

- La Corte penale centrale di Baghdad ha condannato oggi alla pena capitale 15 cittadini turchi accusati di appartenere allo Stato islamico (Is). Lo riferiscono fonti della magistratura irachena, sottolineando che i condannati "hanno riconosciuto i reati loro imputati". Un altro cittadino turco, accusato di appartenenza all'Is, è stato condannato all'ergastolo. Quella dei terroristi e dei combattenti stranieri dello Stato islamico catturati in Iraq è una delle principali questioni legate alla ricostruzione del paese. Il 30 gennaio scorso, il primo ministro iracheno, Haider al Abadi, aveva affermato che terroristi e combattenti stranieri del sedicente califfato catturati in Iraq verranno processati nello stesso paese. “Nessun governo ha chiesto la consegna dei terroristi”, aveva sottolineato il premier di Baghdad. (Irb)