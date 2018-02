Ue: ministro Alfano domani a Bruxelles per Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Angelino Alfano, sarà domani, 26 febbraio, a Bruxelles per prendere parte al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. Lo rende noto oggi la Farnesina in un comunicato. I lavori inizieranno alle 9:00 all'Europa Building. Si discuterà, tra l'altro, degli esiti della conferenza sul Sahel del 23 febbraio scorso, della Moldova, del Venezuela e del processo di pace in Medio Oriente. Alle 13:00, il ministro Alfano avrà un colloquio con il sottosegretario agli Esteri slovacco, Ivan Korcok, facente funzioni di ministro degli Esteri. Il capo della Farnesina parteciperà poi a una riunione informale con i suoi omologhi di Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Marocco, Palestina, nonché con il Segretario Generale della Lega Araba.(Com)