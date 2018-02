Kosovo: vicepremier Jevtic partecipa domani a forum economico su Balcani occidentali a Londra

- Il vicepremier e ministro kosovaro per le Comunità minoritarie e i rimpatri Dalibor Jevtic parteciperà domani a Londra a un forum economico incentrato sui Balcani occidentali organizzato in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Secondo quanto riferisce la stampa locale, a Londra Jevtic avrà una serie di incontri con i rappresentanti governativi dei paesi presenti, con gli organizzatori della riunione e con i rappresentanti della Bers. Il ministro presentare un piano volto a mostrare l’importanza di investire nelle aree abitate dalle minoranze in Kosovo, con particolare enfasi sui progetti che coinvolgono direttamente la minoranza serba. (Kop)